Milan, Pulisic sui social: “Primo gol e prima vittoria in rossonero” | (Video)

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato un video in cui Christian Pulisic ringrazia i tifosi dopo il suo primo gol

La prima volta non si scorda mai e il Milan ha voluto condividere un messaggio trasmesso direttamente da Christian Pulisic. L'esterno statunitense è stato il protagonista nel match d'esordio in campionato contro il Bologna con un gol e una prestazione di grandi qualità. Attraverso il profilo Twitter dei rossoneri, Pulisic ha ringraziato tutti i tifosi per il supporto.