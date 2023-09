Milan, Pulisic e Musah posano insieme dal ritiro degli USA | (FOTO)

Entrambi sono arrivati al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, sebbene al momento abbiano trovato minutaggi differenti in avvio di stagione. Nella Nazionale degli USA , però, Christian Pulisic e Yunus Musah avevano già giocato insieme e comunque avevano vissuto diversi ritiri in compagnia.

La Nazionale degli USA, intanto, si trovano in ritiro a Saint Luois per preparare le prossime sfide. Sul profilo 'Twitter' della selezione a stelle e strisce è stata pubblicata una foto dei due nuovi acquisti del Milan, Christian Pulisic e Yunus Musah, abbracciati e sorridenti.