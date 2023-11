Milan-PSG, Skriniar distratto dal ‘Dollarumma’: Giroud lo sovrasta | VIDEO

Nella serata di Champions League del Milan i rossoneri sono riusciti a recuperare dal gol preso in partenza. Non una cosa semplice, considerando anche le difficoltà che hanno accompagnato i rossoneri prima della sfida dello scorso martedì. Contro il PSG, ad aprire il tabellino, è stato l'ex Inter Skriniar. Nel primo tempo la rovesciata di Leao a rimettere tutto in pari. Nel secondo tempo, poi è arrivato il sontuoso colpo di testa di Giroud che è valso tre punti. Sui social è apparso un video curioso proprio della rete del francese. Ecco il post su X.