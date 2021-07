Milan-Pro Sesto 6-0, Hauge: “Molto contento di ritornare a giocare”

Jens Petter Hauge è intervenuto su Instagram per commentare la vittoria del Milan in amichevole contro la Pro Sesto. Ecco il post

Oggi pomeriggio il Milan ha giocato la sua prima amichevole pre stagionale contro la Pro Sesto. I rossoneri hanno portato a casa una vittoria per 6-0 iniziando nel migliore dei modi. Tra i protagonisti del match anche Jens Petter Hauge, che è subentrato nella ripresa mettendo in campo una prestazione sicuramente sufficiente. Il norvegese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha parlato del suo ritorno in campo dopo le vacanze estive, mostrandosi felice e determinato. Questo il post.