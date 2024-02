Milan Youth League, Abate gioisce: “Anima, Mentalità, Umiltà e Ambizione”

"Anima, Mentalità, Umiltà e Ambizione. Sono questi elementi che fanno la differenza nel gruppo! Well done guys!!!". Ai quarti di finale del torneo, il Milan Primavera affronterà, sempre in casa e in gara secca, il 12 o 13 marzo prossimo, i pari età del Real Madrid. I 'Blancos' hanno eliminato dalla competizione il RB Lipsia. LEGGI ANCHE: Milan, stadio e infortuni. Ecco le parole di Gerry Cardinale