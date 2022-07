Milan, il post sul rinnovo di Ibrahimovic: “L’Infinito Zlatan”

Il Milan ha celebrato con un post sul proprio profilo Instagram la firma sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione

Il Milan ha celebrato con un post sul proprio profilo Instagram la firma sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un'altra stagione. Sui social è spuntata una foto del fuoriclasse svedese accompagnata dalle parole: "L'infinito Zlatan". A 41 anni Ibra è pronto a ricominciare, anzi a continuare la sua avventura con il Milan. Con buona pace di Olivier Giroud, che aveva promesso una cena a Ibrahimovic in caso di rinnovo con il Milan. Il francese dovrà pagare, ma siamo sicuri che non gli dispiacerà.