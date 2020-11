Milan, Pioli segue l’allenamento: i giocatori lo salutano così (Foto)

Milan, il saluto dei calciatori a Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, nonostante la positività al Covid-19, non smette di stare vicino alla squadra. L’allenatore rossonero sta seguendo gli allenamenti dei suoi calciatori grazie all’uso di un drone che sorvola su Milanello. Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso una foto molto simpatica che vede ritratti alcuni giocatori del Milan, tra cui Zlatan ibrahimovic e Theo Hernandez, che salutano il proprio condottiero puntando lo sguardo in alto. Non lo hanno fatto di certo in maniera convenzionale: il gruppetto, infatti, porta Theo Hernandez in braccio come un trofeo. La foto:

Maldini pronto ad un nuovo colpo alla Tonali? Le ultime >>>