Milan, Pedullà duro: “Pioli “is in ferie”. Non spiega gli infortuni”

Il Milan non riesce a ripartire. I rossoneri, dopo aver vinto in Champions League contro il PSG, passa prima in vantaggio per 2 gol e poi si fa rimontare dal Lecce, pareggiando 2-2 . Tante le polemiche sui rossoneri e in particolare sull'allenatore Stefano Pioli . Ecco il parere di Alfredo Pedullà.

"Pensiero della domenica: Pioli is on fire nelle ultime di campionato si è trasformato in Pioli “is in ferie”. Spiega a modo suo i mille infortuni, quindi non li spiega; schiera Musah terzino (coinvolto nei gol) piuttosto che Florenzi; insiste su Krunic dopo che la Champions lo aveva illuminato in quel ruolo davanti alla difesa. I cambi non sono il suo forte. Da is on fire a “is in ferie” sembra un attimo, ma sta durando una vita".