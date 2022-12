Milan, visita nel reparto Pediatria del Policlinico di Milano (FOTO)

Una delegazione del Milan è stata in visita nel reparto Pediatria del Policlinico di Milano nei giorni scorsi. Le foto dell'evento sui social

Milan sempre in prima linea nell'ambito del sociale. Dopo aver fatto visita, infatti, nelle scorse settimane al 'Centro Maria Letizia Verga' di Monza, alla Fondazione 'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori' e alla Fondazione 'Pontirolo Onlus', di recente i calciatori e le calciatrici Alexis Saelemaekers, Alia Guagni, Laura Giuliani e Sandro Tonali hanno incontrato i giovani pazienti della Pediatria dell’Ospedale Policlinico di Milano.

Saelemaekers, Guagni, Giuliani e Tonali hanno provato a regalare loro un momento di gioia e spensieratezza in vista delle festività natalizie. Lo si può evincere dalle foto pubblicate sui social dallo stesso Policlinico.

Il Policlinico di Milano, fondato dal Duca Francesco Sforza oltre 500 anni fa, è un ospedale generale che può contare su importanti eccellenze in diversi ambiti di cura con una forte interdisciplinarità. Il Ministero della Salute ha riconosciuto il Policlinico come il Primo Istituto Pubblico per la quantità e la qualità della sua produzione scientifica.