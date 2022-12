Monza, gaffe di Berlusconi alla festa di Natale: ecco la sua battuta

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza ed ex patron del Milan, ha 'oscurato' i proclami di Adriano Galliani alla cena con gli sponsor

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della gaffe, incredibile, di Silvio Berlusconi, Presidente del Monza ed ex patron del Milan, alla festa di Natale di ieri sera. In occasione, infatti, della cena con gli sponsor all'U-Power Stadium, Berlusconi, giunto intorno alle ore 21:00, come di consueto è stato il mattatore dell'evento.

Monza, Berlusconi show all'evento con gli sponsor — Il quotidiano torinese ha raccontato come tra una portata e l'altra, tra una battuta ed un aneddoto, Berlusconi ha anche raccontato come abbia deciso di promuovere in panchina il tecnico Raffaele Palladino al posto di Giovanni Stroppa. L'esordio in Serie A dell'ex allenatore della Primavera dei brianzoli coincise, lo scorso 18 settembre, come si ricorderà, con una vittoria per 1-0 contro la Juventus.

Il racconto di Berlusconi su quel particolare momento storico del Monza, però, per 'Tuttosport' è stato davvero poco felice. «Abbiamo trovato un nuovo allenatore, il tecnico della nostra squadra Primavera. Bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più. Perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto che hanno da affrontare il Milan, la Juventus ecc: e se vincete contro una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr ...».

Imbarazzo e risate di circostanza in sala. Anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed anch'egli ex rossonero, è intervenuto durante l'evento. Con toni certamente più soft. «È il Natale più bello di sempre, meraviglioso. Non avevo obiettivi di classifica a inizio stagione, ma devo dire che siamo contenti, 16 punti in 15 giornate sono un buonissimo bottino. Però non abbiamo ancora fatto nulla. Come ripeto da tempo alla squadra, ci abbiamo messo 110 anni di storia per arrivare in Serie A, non possiamo tornare in Serie B in pochi mesi, quindi dobbiamo salvarci».

Galliani, che ha dribblato l'argomento mercato di gennaio: «Vediamo, non so se compreremo qualcuno, di certo siamo in tanti. Sono convinto che la classifica che si creerà da gennaio a maggio sarà completamente diversa da quella fin qui ottenuta . Certo, poi andranno sommate e chi partirà con un vantaggio avrà maggiori possibilità di arrivare più in alto». Mercato Milan, sfida a Napoli e Roma per un pupillo di Maldini >>>