Calciomercato Milan – Sfida a Napoli e Roma per un pupillo di Maldini

Mancano poco più di 15 giorni alla riapertura del calciomercato e il Milan, nel mese di gennaio 2023, non dovrebbe apporre chissà quali correttivi all'organico attualmente a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, si faranno trovare pronti nel caso in cui spuntassero fuori delle occasioni da non lasciarsi sfuggire. Ma, nel frattempo, guardano con interesse anche a colpi per la stagione 2023-2024. In particolare sulla trequarti.