Milan-Parma, Pistocchi: “Conceicao e Fonseca, stessi problemi non risolti”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso un commento attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', soffermandosi in modo particolare sulla prestazione del Milan di Sérgio Conceicao contro il Parma . A suo dire ci sono esattamente gli stessi problemi che erano presenti con Paulo Fonseca . Non solo, perché poi propone un paragone sulla media punti raggiunta dai due tecnici lusitani nelle partite che hanno avuto a disposizione sulla panchina rossonera. Ecco, dunque, le sue parole.

"Fonseca aveva chiuso la sua esperienza al Milan con una media di 1.58 punti a partita in campionato. Con la vittoria in rimonta con il Parma, la media punti di Conceicao è di 1.75 punti a partita. Ma i problemi non sembrano essere stati risolti. Leao e Theo Hernandez sostituiti all’intervallo, Milan sotto 2:1 al 90’. Parma avanti con Cancellieri, pareggio di Pulisic su rigore e vantaggio di Del Prato. Il Milan rimonta una gara che sembrava persa: al 92’ gol 2:2 di Reijnders e al 95’ gol vittoria di Chukwueze. Vittoria importantissima, con diverbio al fischio finale tra Calabria e Conceicao prontamente segnalato dalla bravissima Federica Zille". LEGGI ANCHE: Milan-Parma, Theo e Leao: il cambio non dev’essere un caso. Conceicao… >>>