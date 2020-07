Milan-Parma, Kessie: “Un altro gol per aiutare la squadra, grandi ragazzi!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un inizio di stagione decisamente sottotono, Franck Kessie è salito in cattedra nelle ultime partite. Spesso il migliore in campo, l’ivoriano ieri ha tolto dal cilindro un gol capolavoro che ha dato inizio alla rimonta del Milan, inizialmente sotto di un gol contro il Parma. Il numero 79 rossonero non ha nascosto la sua gioia sia per la vittoria della squadra, sia per la splendida marcatura. Ecco il post:

“Un’altra grande vittoria! Un altro gol per aiutare la squadra! Grandi ragazzi!”