Milan, Donnarumma sui social: “Continuiamo a combattere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria per 3-1 del Milan sul Parma, ha postato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale in cui ha espresso la sua gioia per il risultato di San Siro. Donnarumma ha scritto in inglese: “Keep fighting”.

Un ‘continuiamo a combattere’ che sa molto di obiettivo fissato in casa rossonera. Il settimo posto è l’obiettivo minimo che il Diavolo di Stefano Pioli dovrà necessariamente raggiungere al termine del campionato. Non è da escludere che la squadra punti al quinto posto. Con 5 partite ancora da giocare, tutto può succedere. Ad oggi i rossoneri sono appaiati al Napoli e a -4 dalla Roma.