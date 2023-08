Milan, Parejo incensa sui social Chukwueze: “Spaccherai”| (Foto)

Il Milan ha appena finito le amichevoli negli Stati Uniti con la sconfitta contro il Barcellona. I rossoneri rientreranno in Italia e troveranno il neo arrivo Samuel Chukwueze. L' attaccante del Milan arrivato a titolo definitivo dal Villarreal, si sta allenando in quel di Milanello in attesa del ritorno della squadre. Il nigerario ha regalato la sua nuova maglia rossonera a Dani Parejo, capitano del Villarreal e suo capitano in Spagna. Il centrocampista spagnolo lo ha ringraziato tramite una storia su Instagram. Ecco la foto.