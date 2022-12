Milan, Origi non si è allenato oggi a Dubai: la situazione

Come riportato da Sky Sport e ripreso dall'account Twitter di Francesco Nasato , Divock Origi non si sarebbe allenato con il Milan a Dubai .

"Come mostrato dalle immagini di Sky Sport, oggi Origi era presente al campo di allenamento di Dubai in ciabatte e con una vistosa fasciatura alla coscia destra". Non un bel segnale per il Milan, che con tutte le probabilità, dovrà fare a meno del belga per la partita del 4 gennaio contro la Salernitana. Un vero peccato, perché questa, sarebbe potuta essere una grossa opportunità per Origi. Lo scudetto e il mancato rinnovo: Kessie, compleanno nell’ombra di Barcellona