Milan, Ordine: “Lopetegui inadeguato per due motivi: ve li svelo …”

Franco Ordine , noto giornalista, ha espresso un proprio commento su Julen Lopetegui , candidato principale fino a pochi giorni fa per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. Come noto, infatti, la maggior parte degli organi di stampa dava per fatto l'accordo tra i rossoneri e l'ex tecnico del Siviglia . Noi però da tempo vi diciamo che il suo è un profilo sondato, ma molto sullo sfondo e non è mai stato vicino a diventare la prossima guida del Diavolo.

Intanto, come detto, il noto giornalista Franco Ordine, sui propri profili social, ha espresso il proprio pensiero in merito. A suo dire Julen Lopetegui sarebbe inadeguato per il Milan per due motivi. Innanzitutto perché non considera spiegabile la reazione dei tifosi rossoneri e perché inoltre non è a conoscenza della recente storia del Milan. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.