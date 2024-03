Nella giornata di ieri, al termine di un Lazio - Milan animato dalle polemiche, il capitano rossonero Davide Calabria si è presentato ai microfoni di 'DAZN' e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i temi toccati, oltre a quello relativo alle parole di Gerry Cardinale , anche la cavalcata trionfale dell' Inter , che sta volando in classifica in Serie A . E verosimilmente al termine della stagione riuscirà a conquistare lo Scudetto .

Oggi, intanto, il noto giornalista Franco Ordine ha espresso un commento proprio su queste parole del capitano del Milan, Davide Calabria. Sul suo account 'X' ha infatti pubblicato un post in cui si complimenta con il difensore rossonero per l'omaggio all'Inter. E allo stesso tempo fa notare la differenza con altri calciatori, non nominati, che in passato non hanno riconosciuto un certo traguardo. Ecco, dunque, le sue parole.