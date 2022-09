Milan, omaggio social di Giroud a Federer: “Carriera straordinaria”

Olivier Giroud , attaccante francese del Milan , oggi ha utilizzato i suoi canali social ufficiali per rendere omaggio ad un campione come Federer e gli ha lasciato un messaggio ricco di sentimento e ringraziamenti.

"Congratulazioni per la tua straordinaria carriera e per essere stato un modello da imitare - ha scritto Giroud -. Non posso far altro che augurarti il meglio per il prossimo capitolo della tua vita".