Milan, Okafor esulta sui social: “Seconda vittoria. Non ci fermiamo!”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Okafor condiviso la sua felicità per la seconda vittoria del Milan in campionato

Il Milan vince per 4-1 contro il Torino e San Siro ha potuto accogliere, per la prima volta da quando veste rossonero, Noah Okafor . L'ex attaccante del Salisburgo è entrato al posto di Olivier Giroud e, nonostante le pochissime occasioni a risultato ormai acquisito, lo svizzero ha mostrato qualche guizzo dei suoi.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Okafor ha voluto condividere la sua felicità per la seconda vittoria consecutiva in campionato. Alcune immagini che lo ritraevano in campo e un messaggio chiaro e semplice che recita: "Prima partita a San Siro, seconda vittoria. Non ci fermiamo!". LEGGI ANCHE: Milan, il ruolo chiave di Theo Hernandez >>>