Milan-Napoli, Theo Hernandez sui social: “Settimana chiave”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha voluto caricarsi sui social in vista del match di Champions League contro il Napoli

Uno degli incontri più attesi della settimana è senza ombra di dubbio Milan - Napoli , il derby italiano dell'andata dei quarti di finale di Champions League . Una sfida che può essere cruciale per l'undici di Stefano Pioli , ma di fondamentale importanza anche per gli azzurri di Luciano Spalletti , soprattutto dopo il risultato del campionato.

In vista del match di Champions League il vice capitano del Milan Theo Hernandez ha voluto caricare sé stesso e l'ambiente tramite i social. Sul proprio profilo Twitter il terzino rossonero ha infatti postato alcune foto degli allenamenti svolti in questi giorni, accompagnati dalla didascalia: "Settimana chiave". Milan, la probabile formazione per il Napoli >>>