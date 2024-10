Mancano ancora quattro giorni, ma c'è già altissima tensione in vista della sfida Milan-Napoli. I rossoneri, come noto, ci arrivano più riposati rispetto ai partenopei, dal momento in cui non sono scesi in campo in casa per affrontare il Bologna. Questo, tra le altre cose impone che non potranno essere della partita sia Tijjani Reijnders che Theo Hernandez. I due devono infatti scontare un turno di squalifica per i cartellini rossi rimediati, che per regolamento non possono essere 'annullati' se il match è stato rinviato. E già il Diavolo non ci arriva nel migliore dei modi al big match di San Siro.