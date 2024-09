Milan, Morata: “Una bellissima notte”, Theo Hernandez commenta i capelli

Alvaro Morata ha postato una foto sulla vittoria del suo Milan contro il Lecce. Lo spagnolo ha messo una serie di foto che ritraggono il momento del suo gol, quello dell'1-0. Nei commenti alla foto non si possono non notare Theo Hernandez e Rafael Leao che ironizzano sul nuovo look di Morata. Lo spagnolo nella giornata prima della gara è stato ripreso con un taglio 'a zero' tutto nuovo. Theo ci ha scherzato tutto il giorno, dalle storie Instagram, all'intervista post-partita, e poi anche nei commenti sotto al post di Morata