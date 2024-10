Milan, il sindaco di Corbetta: “Morata? È tutta una montatura social”

Milan, chiuso il botta e risposta tra Morata e il sindaco di Corbetta? "Montatura social"

"Ciao Alvaro. Volevo ringraziarti per le belle parole che hai speso per me a Striscia la notizia. Quello che si è creato è stata più una montatura social che effettivamente un problema reale. Io volevo augurarti il benvenuto nella nostra comunità e mi spiace se questo ti ha creato qualche disagio. Sono certo che, se vorrai, potrai continuare a vivere felice, tranquillo e sicuro nella nostra città. Per quanto riguarda i balletti, purtroppo avevo già detto qui che non avrei fatto nessun balletto su Tik Tok, ma accetto volentieri il tuo consiglio per migliorarmi. Anzi, se vorrai, il primo lo potremmo fare insieme. Ti aspetto, ciao bro".