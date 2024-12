Katerina Fonseca , moglie di Paulo , ha espresso un commento in merito all'operato del marito sulla panchina del Milan . La donna, presentatrice televisiva ucraina, spesso ha accompagnato il marito in diversi eventi. Era presente, ad esempio, alla festa per i 125 anni del club rossonero, ma anche all'incontro con Jannik Sinne r alle ATP Finals 2024 qualche settimana fa.

E, come prevedibile, non deve aver preso bene l'esonero del marito Paulo Fonseca da parte del Milan. A questo proposito, ha deciso di affidare ad un post 'Instagram' il suo commento sulla vicenda, omaggiando il lusitano per il lavoro svolto con onore, professionalità e passione nel corso di questi mesi. Poi ringrazia anche i tifosi per le parole di rispetto e riconoscimento. Ecco, dunque, il suo messaggio.