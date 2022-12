Milan, Mirante-Florenzi e il gioco di Natale | VIDEO

Anche in questi giorni di festa, il Milan si prepara per il rientro in Serie A. Il 30 ci sarà per gli uomini di Stefano Pioli l'ultima prova prima del rientro. Contro il PSV, il tecnico rossonero potrebbe sperimentare, specialmente in attacco dove avrà pochissimi uomini a disposizione. Un'importante opportunità, visto che la sfida contro la Salernitana sarà il 4 gennaio, quindi pochi giorni dopo.