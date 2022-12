Milan, gradita sorpresa a Milanello: visita dell’ex ciclista Basso (FOTO)

Ivan Basso, ex campione di ciclismo e tifoso del Milan, in visita ieri pomeriggio a Milanello alla ripresa degli allenamenti dei rossoneri

Ieri pomeriggio, dopo qualche giorno di vacanza per via dello stop alla Serie A per i Mondiali in Qatar, il Milan di Stefano Pioli ha ripreso gli allenamenti a Milanello. I rossoneri hanno ricevuto una gradita sorpresa. Ovvero, la visita di Ivan Basso, ex campione di ciclismo, al centro sportivo di Carnago (VA). Il tutto testimoniato dagli scatti pubblicati dallo stesso 'Ivan il Terribile' sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.