Milan, le migliori giocate di Theo Hernandez in stagione | Video

Tramite il proprio canale Twitter, il Milan ha pubblicato un pubblicato un video racchiudendo le migliori giocate tra assist e gol, d i Theo Hernandez , nel corso della stagione 2022-2023. Da quando è giunto alla corte di Milanello, il transalpino è subito diventato una vera e propria pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli . Un giocatore che spesso è stato decisivo sia in fase avanzata sia in difesa, Theo, insieme a Leao, forma una delle fasce più pericolose del campionato e anche d'Europa. Ecco le giocate del francese in questa stagione.

Nonostante le voci di calciomercato, Theo Hernandez è un giocatore insostituibile per il Milan e per Pioli. Il suo apporto in attacco e in difesa, da terzino, è difficilmente replicabile da altri del suo ruolo in tutto il Mondo. Per questo i rossoneri, anche in caso di un'offerta folle, dovranno pensarci molto prima di cederlo. LEGGI ANCHE: Dalla porta all'attacco, le ultime sul mercato del Milan