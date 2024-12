Il Milan, tramite il proprio profilo X, ha lanciato un contest per decretare il miglior go di novembre: ecco il vincitore.

I candidati in lizza per il premio erano: Tijjani Reijnders (gol in Champions League contro il Real Madrid); Mattia Liberali (gol con la Primavera contro il Cagliari); Rafael Leao (gol in Serie A contro il Cagliari) e Diego Sia (gol contro la Torres in Coppa Italia Serie C). Ieri, su X, il Milan ha annunciato il vincitore di questo contest.