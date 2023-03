Milan, messaggio del fratello maggiore e Giroud si emoziona | (Video)

"Olivier, per me sei il miglior giocatore del mondo. Non te l'ho mai detto, ma attraverso di te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare. Hai reso, rendi e continuerai a rendere la mia vita un arcobaleno", ha detto il fratello del bomber rossonero nel suo video-messaggio pubblicato da 'TF' anche su 'Twitter'.