Milan, il messaggio ai giocatori per il Mondiale: “Buona fortuna, rossoneri!”

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha augurato buona fortuna ai calciatori rossoneri impegnati al Mondiale in Qatar

Mancano esattamente nove giorni all'inizio dei Mondiali in Qatar. Saranno sette i calciatori del Milan impegnati nella competizione per nazionali più importante del mondo. Si tratta di Theo Hernandez e Olivier Giroud con la Francia, Charles De Ketelaere con il Belgio, Sergino Dest con gli Stati Uniti, Rafael Leao con il Portogallo, Simon Kjaer con la Danimarca e Fode Ballo-Touré con il Senegal.

Il club rossonero, per l'occasione, ha voluto augurare buona fortuna ai propri calciatori con questo messaggio: "Buona fortuna ai nostri rossoneri per il Mondiale in Qatar".