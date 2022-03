Mangiante esalta Giroud: “L’importanza di avere giocatori che segnano”

Il noto giornalista Angelo Mangiante ha elogiato l'attaccante del Milan Olivier Giroud dopo il gol con la sua Francia in amichevole

Una grande serata quella di Olivier Giroud che, con la sua Francia, ha segnato un bel gol di testa su assist delizioso di Theo Hernandez. L'attaccante del Milan, grazie a questa rete, è salito a 47 gol con la maglia della sua nazionale, consolidando la sua posizione come secondo marcatore all-time e diminuendo il distacco dal primo in classifica Thierry Henry. Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha potuto fare a meno di esaltare le gesta di un attaccante che sa come si fanno gol. Ecco il suo messaggio.