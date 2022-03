MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ritorno di fiamma, contatto Pioli-Italia

Giornata ricca di calciomercato e di retroscena per il Milan. Innanzitutto c'è un ritorno di fiamma su un giocatore come vice Theo Hernandez, ma ci sono novità anche sul rinnovo di Junior Messias e sul futuro di Antonio Mirante. Abbiamo intervistato, in esclusiva, il telecronista di 'Sky Sport' Massimo Tecca, ma attenzione ad un retroscena abbastanza clamoroso: la Nazionale italiana avrebbe contattato Stefano Pioli. Nelle prossime schede le Top News di oggi!