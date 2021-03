Milan-Manchester United, Ambrosini: “Per me uno dei match più emozionanti”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha raccontato le sue emozioni in vista di Milan-Manchester United. Il post social

Milan-Manchester United non è una partita come le altre, per nessuno. Tantomeno per Massimo Ambrosini, uno dei protagonisti di quella partita perfetta nel maggio 2007. In occasione dello scontro di stasera in Europa League, l'ex capitano rossonero ha condiviso un bel post social in cui augura in bocca al lupo al Diavolo. Ecco il messaggio: "Oggi c'è MILAN - MANCHESTER UTD. 14 anni fa SAN SIRO, sotto il diluvio, era una bolgia assurda che ci ha letteralmente spinto dall'inizio alla fine in una delle partite, per me, più emozionanti mai giocate. Stasera ragazzi purtroppo non avrete quel sostegno, ma sicuramente la nostra stessa voglia di andare avanti! Un grande in bocca al lupo Milan".