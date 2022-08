Milan, Maldini e l’addio a Vecchi su Instagram: “Ciao grande Villiam”

Oggi è un giorno triste per il mondo Milan: Villiam Vecchi è scomparso nella giornata di oggi a soli 74 anni. Vecchi ha giocato con la maglia rossonera tra il 1967 e il 1974 , vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Inoltre ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri rossonero per nove stagioni, dal 2001 al 2010.

Paolo Maldini lo conosceva bene e, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto dedicargli un post semplice ma significativo. Nessun messaggio particolare, soltanto la scritta 'Ciao grande Villiam' su una foto che lo raffigura. D'altronde, in questi casi, non servono troppe parole per esprimere i sentimenti.