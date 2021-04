Milan, Maldini innamorato del rossonero: “Colori potenti”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha pubblicato un post su Instagram in cui elogia i colori rossoneri, definiti 'potenti'

Che Paolo Maldini fosse innamorato del Milan non bisognava di certo da scoprirlo oggi. Parla per lui la carriera, interamente a tinte rossonere e costellata da tantissimi trofei nazionali e internazionali. Un'amore che continua anche nelle sue vesti da direttore tecnico. L'ex capitano, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ribadire questo dato di fatto pubblicando il famoso busto a tinte rossonere presente a Milanello. "Colori potenti" scrive Maldini. Ecco il post.