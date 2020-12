Milan, Maldini e la foto mozzafiato vista Milanello: “In ufficio”

Milan, Maldini in ufficio a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’allenamento facoltativo di ieri, quest’oggi tutti i calciatori del Milan si sono riuniti a Milanello per preparare la partita di domenica contro il Benevento. Tanto entusiasmo per una squadra prima in classifica, che però sa di dover ritoccare la rosa per continuare a sognare in grande. Per questo tipo di lavoro spazio a Paolo Maldini che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una bellissima foto vista Milanello con la didascalia ‘in ufficio’. Chissà cosa starà preparando il direttore tecnico rossonero per un mercato di gennaio ormai alle porte. Ecco il post.