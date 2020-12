Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: ecco l’offerta al Liverpool | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo dal Liverpool

CALCIOMERCATO NEWS – Il Milan continua a lavorare sul mercato per cogliere eventuali opportunità. La priorità, come detto più volte, è sempre quella del difensore centrale. I nomi in pole position sono due: Mohamed Simakan dello Strasburgo e Ozan Kabak dello Schalke 04.

Maldini e Massara, però, stanno pensando anche all’opportunità di acquistare un vice di Zlatan Ibrahimovic. Non è una priorità, visto che la dirigenza rossonera crede che Ante Rebic e Rafael Leao siano più che sufficienti, ma è chiaro che la posizione di punta centrale non è la più adatta alle loro caratteristiche. Se consideriamo, inoltre, che Ibra non può giocarle tutte, è evidente come un nuovo attaccante possa far comodo a Pioli.

Il nome nuovo per l’attacco arriva da Liverpool. Secondo quanto scritto dal giornalista Ekrem Konur, il Milan sarebbe interessato a Divock Origi. Punta centrale classe 1995, può giocare anche a sinistra e a destra. In questa stagione ha totalizzato con i Reds 8 presenze e un solo gol segnato per un minutaggio di 318 minuti. Insomma, un profilo in questo momento tutt’altro che indispensabile per Jurgen Klopp, che dunque potrebbe decidere di cederlo.

Stando a quanto scrive il giornalista, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra il Milan e il club inglese, con Maldini che avrebbe chiesto Origi in prestito. Il belga potrebbe avere in rossonero quella continuità che non ha Premier League, considerando che potrebbe essere utilizzato sia al posto di Ibrahimovic e sia come carta da utilizzare a gara in corso. Vedremo come evolverà la situazione, ma il Milan lavora a fari spenti in attesa di sferrare il colpo.