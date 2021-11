Milan, Maignan retwitta la torta di un piccolo tifoso che lo vede protagonista

Un piccolo tifoso del Milan ha voluto Maignan sulla propria torta di compleanno e il portiere ha condiviso la foto, facendogli gli auguri.

Non ci sono davvero più dubbi sul fatto che il Milan abbia trovato, oltre che un grande portiere, una grande persona in Mike Maignan la scorsa estate. Il portiere francese classe 1995 ha iniziato alla grande la stagione e anche se ora è fuori per infortunio, è davvero già entrato nel cuore dei milanisti. Come dimostra la torta che ha voluto il piccolo Lorenzo, tifoso milanista che ha richiesto Maignan sulla propria torta di compleanno. Il papà del giovane milanista ha pubblicato la foto sui social: "Oggi per il compleanno di mio figlio" e Maignan l'ha ritwittata, augurando anche buon compleanno: "Tanti auguri Grande Lorenzo!" Intanto il Milan continua a dimostrare grande forza, ma qualcuno fatica ad ammetterlo... >>>