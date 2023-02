Milan, la carica di Maignan: “Stesse intenzioni” (FOTO)

Il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi ieri e domenica da Stefano Pioli. Secondo quanto riferito alla nostra redazione, Mike Maignan e Alessandro Florenzi hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Per quanto riguarda Ismael Bennacer e Davide Calabria , entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo.

"Stesse intenzioni". Maignan, quindi, sarebbe pronto per tornare, finalmente, in campo. Contro l'Atalanta, il portiere francese potrebbe rientrare tra i convocati di Pioli, anche se, magari, non partirà da titolare. Un recupero fondamentale per i rossoneri.