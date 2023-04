Milan, Maignan e quelle capriole: a cosa servono? | VIDEO

"Partita sofferta contro l'Empoli per il Milan. Maignan era talmente impegnato, che faceva le capriole in campo dalla noia". In realtà il portiere francese, non farebbe le capriole per la noia, ma per il poco utilizzo. Maignan, infatti, contro l'Empoli ha avuto poco da fare e per tenersi sempre caldo e pronto per le parate o uscite, tentava di scaldare i muscoli con le capriole. Un modo che dimostra come il francese, sia sempre concentrato sulla partita. Centravanti cercasi: l'ultima idea di mercato del Milan >>>