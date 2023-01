Milan, anticipazioni sulle maglia da trasferta per il 2023/2024

La stagione in corso non è ancora terminata e mancano ancora la metà delle partite da disputarsi, ma già ci sono alcune anticipazioni circa la prossima annata. È stata infatti data un'anticipazione di quella che potrà essere la maglia da trasferta del Milan della stagione 2023/2024.

"ULTIME: la possibile maglia da trasferta del Milan del 2023/24". Questa la possibile maglia del Milan per la prossima stagione. Ricordiamo che Footy Headlines per questioni di diritti non può mostrare logo Milan e logo Puma.