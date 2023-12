Milan, la carica di Loftus-Cheek: “Pronti per tutto ciò che ci aspetta”

Il prossimo avversario sulla strada del Milan sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco. In vista del match di 'San Siro', il centrocampista Ruben Loftus-Cheek ha pubblicato una storia sul proprio profilo 'Instagram' manifestando il suo entusiasmo per il prossimo impegno dei rossoneri. A corredo questa frase: "Le battute d’arresto sono quasi inevitabili. Quel che è fatto è fatto. Pronti per tutto ciò che ci aspetta. Ci vediamo domani". LEGGI ANCHE: La bomba di Forbes: "Il Milan saluterà un top player in estate se..." >>>