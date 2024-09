Milan, la difesa sui corner è da rivedere: poi l’ansia di Torriani (VIDEO)

Nel video si nota come è Tijjani Reijnders ad essere in difficoltà sia sul primo che sul secondo gol a tenere 'a bada' Virgil Van Dijk. Nella prima rete dei 'Reds' alla fine segna Konate, ma Reijnders fa fatica a stare dietro alla fisicità del connazionale. Nel secondo invece è più evidente, perché va a segno proprio Van Dijk, con il centrocampista rossonero che rimane tra Maignan e il vuoto. Ci sono sicuramente degli errori, perché Reijnders deve marcare l'uomo più pericoloso della squadra avversaria? Forse non ha funzionato la marcatura a zona? Nel secondo gol si vede come Van Dijk va a staccare (indisturbato) tra Loftus-Cheek e Pavlovic... qualcosa non è andato nelle marcature e a uomo e a zona.