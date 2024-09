Verso Milan-Liverpool: ecco il video dei rossoneri per caricare la squadra

Il Milan attraverso i propri canali social ha pubblicato un video per la sfida con il Liverpool di domani. Ecco come caricare la squadra

Direttamente dal canale Instagram del Milan è stato pubblicato un video per la sfida con il Liverpool . I rossoneri si apprestano ad ospitare gli inglesi a San Siro per la 1^ giornata di Champions League . Sul canale social del Milan un video che accende la sfida.

Le parole del video social: "Qui, non c'è nulla di scontato. Nessuna paura, nessun rimpianto. Non esistono sconfitte, non c'è vittoria, non c'è tempo. Ora, respira, corri, respira, combatti, cadi e rialzati, senza ieri nè domani. Soltanto qui e ora."