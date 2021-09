Milan, Leonardo compie 52 anni: ecco gli auguri social del club

Leonardo, ex calciatore, allenatore e dirigente del Milan, compie oggi 52 anni. Questi gli auguri del club sul proprio profilo Twitter

Oggi, 5 settembre, Leonardo compie 52 anni. Il brasiliano è stato protagonista di gran parte della storia recente del Milan. Prima da calciatore con le sue 124 presenze complessive condite da 30 gol e 18 assist, poi da dirigente, in cui si distingue per aver portato in rossonero giocatori del calibro di Kakà, Pato e Thiago Silva. Nell'estate del 2009 Adriano Galliani decide di trasformarlo in allenatore: un'avventura che dura per 48 panchine prima dell'inaspettato passaggio all'Inter. Nell'estate del 2018 ritorna in rossonero da direttore tecnico ed ha il merito di far entrare finalmente in società una leggenda come Paolo Maldini. Un anno dopo il divorzio e il passaggio al Psg. Questi gli auguri del club. Bennacer-Kessie-Tonali, trio Milan da scudetto: ecco come possono giocare insieme