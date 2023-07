Milan, Leao: “Sto arrivando come se non me ne fossi mai andato”

Nella giornata di ieri, dopo quasi due mesi, i giocatori del Milan sono tornati a Milanello per il primo giorno di raduni in preparazione alla nuova stagione. Tra coloro che non erano presenti, perché impegnati a differenza degli altri con le proprie Nazionali, spicca senza dubbio Rafael Leao .

Il portoghese, fresco di rinnovo di contratto, ha dimostrato più volte il suo attaccamento al Milan e la volontà di giocare in rossonero. Nella giornata odierna Rafael Leao ha postato sul proprio profilo 'Instagram' alcune foto che lo ritraggono mentre si allena con la didascalia: "Sto arrivando come se non me ne fossi mai andato".