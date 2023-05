Milan, Leao festeggia il ritorno al gol: “Ogni giorno una nuova onda”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha voluto festeggiare attraverso i propri social il ritorno al gol in Milan-Sampdoria

Dopo che contro l'Inter in Champions League era sembrato abbastanza involuto, complice anche la decisione di buttarlo nella mischia appena tornato disponibile, l'attaccante del Milan Rafael Leao contro la Sampdoria è tornato a brillare. Non solo il gol che ha aperto le marcature e ha dato il via alla festa rossonera, ma anche un rigore conquistato e tante azioni pericolose nella zona di campo a lui più congeniale, la fascia destra.