Milan, Leao vota gli outfit dei compagni: ecco chi c’è sul podio | Video

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha pubblicato un video sul proprio canale 'YouTube', in cui si è divertito a valutare gli outfit dei suoi compagno di squadra in rossonero. Il video, che potete trovare qui sotto, è in portoghese, ma sono presenti i sottotitoli in italiano. Per 'Rafa' i tre più stilosi sono il capitano Davide Calabria, Samuel Chukwueze e Mike Maignan. Alle loro spalle, oltre la sufficienza, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek ed Olivier Giroud.