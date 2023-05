Milan, Leao premiato come MVP della Serie A di aprile: il post social

Solo oggi, però, il portoghese ha voluto ringraziare coloro che lo hanno votato tramite i propri social. Sul suo profilo 'Instagram', infatti, Rafael Leao ha posto una foto che lo ritrae con in mano l'ambito premio e la seguente didascalia: "Grazie a tutti coloro che mi hanno votato, grazie alla mia squadra per avermi aiutato a vincere questo premio! Orgoglioso di ricevere questo premio, andiamo per fare di più". LEGGI ANCHE: Milan, Vranckx e Dest non verranno riscattati >>>